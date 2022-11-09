Чесноков считает, что Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг неполноценны без россиян
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«Не слежу за Кубком Билли Джин Кинг, я россиянин и хочу смотреть на игру российских теннисистов. Сборная России является действующим победителем командных соревнований, и нас там нет. Как такое может быть? Эти соревнования со спортивной точки зрения нельзя считать полноценными», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его словам, турниры теряют свою зрелищность без российских теннисистов.
Сборная России три раза в истории становилась обладателем Кубка Дэвиса. Это удавалось сделать в 2002, 2006 и 2021 годах. В 2021 году на соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.
Ранее ATP и ITF объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года.