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Чесноков считает, что Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг неполноценны без россиян

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что международные командные турниры Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг теряют свою зрелищность и являются неполноценными без участия российских теннисистов.
Чесноков считает, что Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг неполноценны без россиян
  • Gettyimages.ru

«Не слежу за Кубком Билли Джин Кинг, я россиянин и хочу смотреть на игру российских теннисистов. Сборная России является действующим победителем командных соревнований, и нас там нет. Как такое может быть? Эти соревнования со спортивной точки зрения нельзя считать полноценными», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, турниры теряют свою зрелищность без российских теннисистов.

Сборная России три раза в истории становилась обладателем Кубка Дэвиса. Это удавалось сделать в 2002, 2006 и 2021 годах. В 2021 году на соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

Ранее ATP и ITF объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года.

 

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