ATP и ITF объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В 2023 году турнир станет частью ATP-тура. Призовой фонд соревнований составит $15 млн. Kosmos Tennis является организатором и инвестором Кубка Дэвиса.
Сборная России три раза в истории становилась обладателем Кубка Дэвиса. Это удавалось сделать в 2002, 2006 и 2021 годах. В 2021 году на соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг теннисного турнира в Париже.