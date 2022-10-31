ATP и ITF объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Международная федерация тенниса (ITF) и компания Kosmos Tennis объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В 2023 году турнир станет частью ATP-тура. Призовой фонд соревнований составит $15 млн. Kosmos Tennis является организатором и инвестором Кубка Дэвиса.

Сборная России три раза в истории становилась обладателем Кубка Дэвиса. Это удавалось сделать в 2002, 2006 и 2021 годах. В 2021 году на соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг теннисного турнира в Париже.