Узнать больше

Рублёв подтвердил участие в выставочном турнире в Эр-Рияде

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил участие в теннисном турнире в Саудовской Аравии.
Рублёв подтвердил участие в выставочном турнире в Эр-Рияде
  • Gettyimages.ru

«Я с нетерпением жду встречи со многими лучшими игроками в Эр-Рияде, это будет очень хорошей подготовкой к предстоящему сезону», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.

Он также подчеркнул, что постарается приложить все усилия на турнире.

На турнире в Саудовской Аравии также выступят, Даниил Медведев, Александр Зверев, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и Кэмерон Норри.

Соревнования пройдут 8—10 декабря в Эр-Рияде.

Призовой фонд турнира составит более $3 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в Итоговом турнире ATP.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить