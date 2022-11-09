Рублёв подтвердил участие в выставочном турнире в Эр-Рияде

Российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил участие в теннисном турнире в Саудовской Аравии.

«Я с нетерпением жду встречи со многими лучшими игроками в Эр-Рияде, это будет очень хорошей подготовкой к предстоящему сезону», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира.

Он также подчеркнул, что постарается приложить все усилия на турнире.

На турнире в Саудовской Аравии также выступят, Даниил Медведев, Александр Зверев, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и Кэмерон Норри.

Соревнования пройдут 8—10 декабря в Эр-Рияде.

Призовой фонд турнира составит более $3 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в Итоговом турнире ATP.