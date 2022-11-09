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Тарпищев оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в Итоговом турнире ATP

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут бороться за победу в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Тарпищев оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в Итоговом турнире ATP
  • РИА Новости

«Ребята тренируются, готовятся, всё хорошо. У Медведева главный вопрос в психологии — слишком много перерывов было, нервная система нестабильна», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, здорово, что оба теннисиста смогли попасть на соревнования. Он также подчеркнул, что на турнире нет явных фаворитов.

«Могут биться за победу. И в Турине, в Европе, играть легче, чем в Америке», — заключил Тарпищев.

На турнире места обеспечили себе Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Феликс Оже-Альяссим, Андрей Рублёв и Тейлор Фритц.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP.

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