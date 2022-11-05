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Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP

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Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«К сожалению, я не смогу участвовать в Итоговом турнире и финале Кубка Дэвиса», — написал Алькарас в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что будет настраиваться на скорейшее выздоровление и возвращение на корт.

Алькараса на турнире заменит американец Тейлор Фритц.

На турнире места обеспечили себе Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

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