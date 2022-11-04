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Чесноков считает, что Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.
Чесноков считает, что Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

«Наши теннисисты быстро отстрелялись в турнире в Париже, но в этом ничего страшного нет. Рублёву и Медведеву нужно готовиться к Итоговому турниру ATP. У Медведева хорошие шансы выйти в полуфинал, у него есть все возможности для этого», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге турнира в Париже Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

На турнире места обеспечили себе Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Ранее Медведев заявил, что недоволен работой судьи в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже с де Минором.

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