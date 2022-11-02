Теннисист Медведев: судья не провёл хороший матч, но я не критикую

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что недоволен работой судьи в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже с де Минором.

«На мой взгляд, судья не провёл хороший матч, но я не критикую… Скажем так, у него был плохой матч, как, например, это возможно и у меня. В концовке я действовал недостаточно хорошо. Признаю это», — цитирует Медведева Tennis Majors.

Также российский теннисист отметил, что у него были шансы выиграть встречу, но он ими не воспользовался.

Во втором круге турнира Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала вылет Медведева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.