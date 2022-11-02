Дмитриева — о вылете Медведева с «Мастерса»: очень странное поражение

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала вылет россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Очень странное поражение Медведева. По первому сету было понятно, что Даниил не в идеальном состоянии, так как де Минор гораздо слабее», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Во втором круге турнира россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал вылет Медведева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).