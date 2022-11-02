Ольховский не считает трагедией вылет Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже
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«Медведев неплохо играл. Подача в последнем гейме немного подвела его. Будем ждать успешного выступления Даниила на Итоговом турнире ATP. Его соперник играл хорошо. Может быть, что-то у Дани не сработало. Это не трагедия, не катастрофа. В этом ничего нет», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что российского теннисиста далее ожидает важный турнир.
Во втором круге турнира россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Ранее Ольховский отреагировал на выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).