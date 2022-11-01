Ольховский оценил шансы Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP
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«Прежде всего, для попадания на итоговый нужно самому хорошо играть — независимо от обстоятельств. Победа над Иснером вселяет оптимизм. У Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир (ATP)», — цитирует Ольховского «Чемпионат».
Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.
Напомним, что участие в Итоговом турнире ATP гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.
Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала выход Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.