Ольховский оценил шансы Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Прежде всего, для попадания на итоговый нужно самому хорошо играть — независимо от обстоятельств. Победа над Иснером вселяет оптимизм. У Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир (ATP)», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Напомним, что участие в Итоговом турнире ATP гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала выход Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.