Дмитриева — о победе Рублёва над Иснером на «Мастерсе»: это хорошее начало и непростая игра

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Тут очень многое зависит от Иснера, потому что он обычно свои подачи не проигрывает. Если он проигрывает много, значит это говорит о том, что он не очень хорошо готов. Это хорошее начало и непростая игра», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что Рублёв смог справиться с подачами американского теннисиста и находится в хорошей физической форме. По её словам, россиянину нужно быть психологически настроенным на турнир в Париже.

Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рублёв обыграл Изнера за счёт скорости.