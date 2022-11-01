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Дмитриева — о победе Рублёва над Иснером на «Мастерсе»: это хорошее начало и непростая игра

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.
Дмитриева — о победе Рублёва над Иснером на «Мастерсе»: это хорошее начало и непростая игра
  • AP
  • © Charles Krupa

«Тут очень многое зависит от Иснера, потому что он обычно свои подачи не проигрывает. Если он проигрывает много, значит это говорит о том, что он не очень хорошо готов. Это хорошее начало и непростая игра», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что Рублёв смог справиться с подачами американского теннисиста и находится в хорошей физической форме. По её словам, россиянину нужно быть психологически настроенным на турнир в Париже.

Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рублёв обыграл Изнера за счёт скорости.

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