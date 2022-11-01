Тарпищев считает, что Рублёв обыграл Изнера на турнире в Париже за счёт скорости
- AP
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«То, что Рублёв прошёл дальше — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Изнера обыграл за счёт скорости, просто его задавил», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.
Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.
Ранее Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже.