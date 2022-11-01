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Тарпищев считает, что Рублёв обыграл Изнера на турнире в Париже за счёт скорости

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Андрей Рублёв обыграл Джона Изнера на турнире серии «Мастерс» ATP в Париже за счёт скорости.
Тарпищев считает, что Рублёв обыграл Изнера на турнире в Париже за счёт скорости
  • AP
  • © Seth Wenig

«То, что Рублёв прошёл дальше — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Изнера обыграл за счёт скорости, просто его задавил», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублёв одержал победу над Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже.

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