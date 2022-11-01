Узнать больше

Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.
Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже
  • AP
  • © Stas Filippov

«Это действительно важная победа сейчас, когда я борюсь за попадание на турнир в Турине. Думаю, мне немного повезло. Я чувствовал себя на задней линии очень уверенно и не нервничал», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить