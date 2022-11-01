Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже
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«Это действительно важная победа сейчас, когда я борюсь за попадание на турнир в Турине. Думаю, мне немного повезло. Я чувствовал себя на задней линии очень уверенно и не нервничал», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.
Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.
Ранее стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже.