Рублёв прокомментировал победу над Иснером в Париже

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Это действительно важная победа сейчас, когда я борюсь за попадание на турнир в Турине. Думаю, мне немного повезло. Я чувствовал себя на задней линии очень уверенно и не нервничал», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Таким образом, Рублёв вышел в третий круг турнира.

Ранее стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже.