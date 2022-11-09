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Касаткина рассказала, что была опустошена после проигрыша Гарсии на Итоговом турнире WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что чувствовала опустошение после поражения от француженки Каролин Гарсии в матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина рассказала, что была опустошена после проигрыша Гарсии на Итоговом турнире WTA
  • Gettyimages.ru

«Было очень сложно, просто полное опустошение. Отдала всю себя, но по этому поводу нет никаких сожалений. Конечно, обидно проиграть такой матч: понимаешь, что могла выйти в полуфинал и иметь хорошие шансы пройти дальше по турниру», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что у неё получился хороший сезон. По её словам, в другой раз она постарается выиграть в сложном матче.

Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге WTA россиянка занимает восьмое место.

Напомним, что Касаткина уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира. 

Ранее Касаткина высказалась об итогах сезона-2022.

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