Касаткина: это мой лучший сезон

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об итогах сезона-2022.

«Я очень довольна сезоном. Это мой лучший сезон. Но, даже достигнув определённых успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу ещё», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что хочет подняться выше в мировом рейтинге. По её словам, ей мало того, чего она смогла добиться.

«Приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период», — заключила Касаткина.

Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге WTA россиянка занимает восьмое место.

Напомним, что Касаткина уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.

Ранее Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск.