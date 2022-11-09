Касаткина: это мой лучший сезон
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«Я очень довольна сезоном. Это мой лучший сезон. Но, даже достигнув определённых успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу ещё», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».
Она также подчеркнула, что хочет подняться выше в мировом рейтинге. По её словам, ей мало того, чего она смогла добиться.
«Приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период», — заключила Касаткина.
Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге WTA россиянка занимает восьмое место.
Напомним, что Касаткина уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.
Ранее Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск.