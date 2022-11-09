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Касаткина: это мой лучший сезон

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об итогах сезона-2022.
Касаткина: это мой лучший сезон
  • Gettyimages.ru

«Я очень довольна сезоном. Это мой лучший сезон. Но, даже достигнув определённых успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу ещё», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что хочет подняться выше в мировом рейтинге. По её словам, ей мало того, чего она смогла добиться.

«Приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период», — заключила Касаткина.

Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге WTA россиянка занимает восьмое место.

Напомним, что Касаткина уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира. 

Ранее Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск.

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