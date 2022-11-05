Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск

Российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, где может провести отпуск после Итогового турнира WTA.

«Базовый, я знаю, такой простой вариант (улыбается), но Мальдивы. Так что Мальдивы — один из вариантов, это очень красивое и спокойное место», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с француженкой Каролин Гарсией.

Призовой фонд турнира составляет $5 млн.

Ранее Касаткина высказалась о матче с Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.