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Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск

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Российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, где может провести отпуск после Итогового турнира WTA.
Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Базовый, я знаю, такой простой вариант (улыбается), но Мальдивы. Так что Мальдивы — один из вариантов, это очень красивое и спокойное место», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с француженкой Каролин Гарсией.

Призовой фонд турнира составляет $5 млн.

Ранее Касаткина высказалась о матче с Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.

 

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