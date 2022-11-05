Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск
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«Базовый, я знаю, такой простой вариант (улыбается), но Мальдивы. Так что Мальдивы — один из вариантов, это очень красивое и спокойное место», — приводит слова Касаткиной Eurosport.
25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с француженкой Каролин Гарсией.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее Касаткина высказалась о матче с Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.