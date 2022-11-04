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Касаткина — о матче с Гарсией: будет тяжело

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о матче с француженкой Каролин Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.
Касаткина — о матче с Гарсией: будет тяжело
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Что нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал? Я не знаю. Выиграть, наверное. Не имеет значения как. Будет тяжело. Гарсия очень агрессивная — вы видели, как она принимает любую подачу. Её не волнует, с кем она играет, приём всегда очень агрессивный», — цитирует Касаткину Tennis Channel.

Она также подчеркнула, что после проигрыша польке Иге Свёнтек думала, что турнир для неё закончен. По её словам, у неё есть ещё шанс отобраться в плей-офф турнира.

25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с Гарсией.

Призовой фонд турнира составляет $5 млн.

Ранее Касаткина призналась, что перенервничала в начале матча с Гауфф.

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