Касаткина — о матче с Гарсией: будет тяжело
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«Что нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал? Я не знаю. Выиграть, наверное. Не имеет значения как. Будет тяжело. Гарсия очень агрессивная — вы видели, как она принимает любую подачу. Её не волнует, с кем она играет, приём всегда очень агрессивный», — цитирует Касаткину Tennis Channel.
Она также подчеркнула, что после проигрыша польке Иге Свёнтек думала, что турнир для неё закончен. По её словам, у неё есть ещё шанс отобраться в плей-офф турнира.
25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с Гарсией.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее Касаткина призналась, что перенервничала в начале матча с Гауфф.