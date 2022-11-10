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Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Надаль назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

«Сложно давать прогнозы на чемпионат мира. Я бы назвал фаворитами сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Португалии и Франции. Матчей будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесёт сюрприз», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2022 в Катаре.

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