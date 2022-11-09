Аршавин назвал своего фаворита ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал своего фаворита мундиаля в Катаре.

«Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто сможет удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт день за днём».

Сборная Бразилии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, как зимний чемпионат мира в Катаре влияет на футболистов.