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Гвардиола высказался о том, как зимний чемпионат мира влияет на игроков

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал то, как зимний чемпионат мира в Катаре влияет на футболистов.
Гвардиола высказался о том, как зимний чемпионат мира влияет на игроков
  • Gettyimages.ru

«Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли раскритиковал идею ФИФА проводить ЧМ-2022 в Катаре.

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