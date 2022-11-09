Сампаоли о ЧМ в Катаре: ФИФА ради денег проводит турнир в неправильном месте в неправильное время

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли раскритиковал идею ФИФА проводить ЧМ-2022 в Катаре.

«ФИФА решила провести турнир в неправильном месте в неправильное время. Всё ради денег. Это бизнес, всё остальное отложено в сторонку, а за последствия платят другие. Нас даже ни о чём не информируют, потому что мы не знаем, какая информация реальна», — приводит слова Сампаоли TyC Sports.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее в МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022.