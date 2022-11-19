Рублёв обыграл Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

Соперником российского теннисиста за выход в финал будет норвежец Каспер Рууд.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP.