Узнать больше

Ольховский: Медведев может занести этот сезон себе в актив

Короткая ссылка
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP.
Ольховский: Медведев может занести этот сезон себе в актив
  • Gettyimages.ru

«В целом Даниил показывал хороший теннис, а Новак в конце второго сета уже «умирал». Не знаю, наигранно это было или нет, но в итоге серб собрался и довёл дело до победы. В целом сезон Медведев может занести себе в актив», — цитирует Ольховского РИА Новости.

Российский теннисист уступил сербу Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

Ранее Джокович поделился эмоциями от игры Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить