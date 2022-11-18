Ольховский: Медведев может занести этот сезон себе в актив

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«В целом Даниил показывал хороший теннис, а Новак в конце второго сета уже «умирал». Не знаю, наигранно это было или нет, но в итоге серб собрался и довёл дело до победы. В целом сезон Медведев может занести себе в актив», — цитирует Ольховского РИА Новости.

Российский теннисист уступил сербу Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

Ранее Джокович поделился эмоциями от игры Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.