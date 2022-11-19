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Кафельников: победа Рублёва над Циципасом — сенсация

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и греком Стефаном Циципасом в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.
Кафельников: победа Рублёва над Циципасом — сенсация
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Для меня, безусловно, победа Андрея — сенсация своего рода. Я лично не ожидал его выхода в полуфинал от слова «совсем», — цитирует Кафельникова Sport24.

В заключительном матче группового этапа Рублёв одержал победу над Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Российский теннисист занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября в 23:00 мск.

Ранее Циципас заявил, что играл лучше Рублёва в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP.

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