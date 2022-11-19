Циципас считает, что сыграл лучше Рублёва матч Итогового турнира ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что играл лучше россиянина Андрея Рублёва в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Это позор. Чувствую, что я был лучшим игроком на корте», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В заключительном матче группового этапа Рублёв одержал победу над греком со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Российский теннисист занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

В полуфинале соперником Рублёва будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира ATP на тай-брейках решающих сетов.