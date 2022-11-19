Русский характер: Рублёв обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв оказался сильнее Стефаноса Циципаса в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP и впервые в карьере вышел в полуфинал. В стартовом сете он проиграл с брейком и набрал лишь два очка на приёме. Во втором россиянин справился с нервами и взял подачу соперника в восьмом гейме. А в заключительном он не оставил допустившему большое количество ошибок сопернику шансов.

Перед началом Итогового чемпионата ATP мало кто верил в то, что Андрей Рублёв способен выйти в полуфинал. Скорее ставки делались на Даниила Медведева, выигравшего турнир в 2020-м. А их попадание в одну группу с другими триумфаторами последних лет — Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом — казалось, понизило шансы 25-летнего спортсмена на успех почти до нуля.

Однако он с ходу удивил болельщиков, переиграв в стартовом матче соотечественника. Причём его не сломало даже обидное поражение в первой партии с шестью нереализованными сетболами. Последовавшее за этим болезненное поражение от Новака Джоковича вернуло Рублёва на землю. Теперь для того, чтобы продолжить борьбу, ему требовалось в заключительном туре брать верх над Стефаносом Циципасом.

Грек считался фаворитом. Он выше располагался в рейтинге ATP (третье место против седьмого) и обладал значительно большим опытом выступлений на топ-уровне. Андрей же, добравшись до решающих стадий крупнейших соревнований, как правило, не справляется с давлением. Например, на турнирах Большого шлема он не пробивался дальше четвертьфинала. А на двух предыдущих Итоговых чемпионатах ATP оказывался не в состоянии выйти из группы.

Не на стороне россиянина была и статистика очных встреч. Пути соперников пересекались неоднократно, но в этом году Циципас одержал две победы: на «Мастерсе» в Мадриде и в Астане. Особенно обидной получилась неудача в Казахстане, когда россиянин за шаг до решающего противостояния выиграл первый сет, но позволил оппоненту совершить камбэк. Перед очередным матчем со Стефаносом Рублёв признался, что тогда его подвели излишние эмоции, и пообещал в Турине контролировать их.

Однако начало матча полностью осталось за греком. Нельзя сказать, что россиянин провалил его, но соперник идеально действовал на своей подаче и не оставлял никаких шансов. Показательная статистика: на приёме уроженец Москвы набрал всего два очка, и те в самом дебюте.

Вдобавок третьей ракетке планеты уже в четвёртом гейме удалось сделать брейк. Рублёв вёл 40:0, но позволил оппоненту отыграться. Затем Циципас заработал брейк-пойнт на затянувшемся балансе и со второй попытки всё же поставил точку и обеспечил себе преимущество. Тут россиянин впервые не справился с нервами и несколько раз ударил ракеткой о пол. Стефанос же поймал кураж и спокойно довёл дело до победы. Зато Андрей в концовке наладил подачу и выбил несколько эйсов. Всего по итогам противостояния в его активе их оказалось девять.

После такого любой теннисист мог бы опустить руки, но только не россиянин. Перерыв помог ему прийти в себя, да и оппонент перестал действовать столь уверенно.

Андрей в первую очередь наладил процент успешных розыгрышей после второй подачи, и это помогло ему переломить ход встречи.

До поры игра проходила в прежнем ключе, но в восьмом гейме москвич дождался помарок соперника. Тот сначала не попал в корт по длине, затем ошибся с форхенда и, наконец, сорвал удар слева. Рублёв повёл с брейком. Правда, фаворит тут же едва не сделал ответный, но Андрей справился и не позволил ему вернуться.

Если россиянин после неудачного отрезка сумел собраться и проявить силу воли, то грек, напротив, расклеился и сдался. Теперь уже он не контролировал эмоции и допускал срывы. Способствовали этому и родственники, разместившиеся на трибунах. Так, мать, известная советская теннисистка Юлия Сальникова, после неудачного розыгрыша советовала ему не лениться. В другом эпизоде он вовсе выбил мяч в её сторону, на что зрители ответили недовольным гулом.

А вот у Рублёва получалось практически всё. Он смело шёл в атаку и доводил до логического завершения даже самые непростые розыгрыши. Вновь безотказно работал и его фирменный форхенд. Уже при счёте 1:1 он взял подачу оппонента, воспользовавшись целым рядом его ошибок.

Третья ракетка планеты вынужден был действовать на приёме агрессивнее и рисковать, но соперник вёл свою игру и не позволял ему набирать больше одного очка. А окончательно всё стало понятно в седьмом гейме, когда разнервничавшийся Циципас снова принялся допускать одну грубую помарку за другой. Венцом послужили две двойные подряд, которые позволили россиянину сделать второй брейк. После этого подать на матч для него было делом техники.

Таким образом, москвич впервые в карьере пробился в полуфинал Итогового чемпионата ATP. При этом параллельная Зелёная группа принесла немало неожиданных результатов.

Не сумели пробиться в плей-офф занимающий вторую строчку в рейтинге ATP Рафаэль Надаль и набравший неплохой ход Феликс Оже-Альяссим. Зато шагнули дальше Тейлор Фритц и Каспер Рууд. Именно с норвежцем россиянину предстоит встретиться сегодня.

А сразу после победы над Циципасом он подчеркнул, что секретом успеха стал его характер, который помог не сломаться после неудачного первого сета.

«Я немного потерял контроль над эмоциями, когда в первой партии глупо проиграл подачу со счёта 40:0. Но потом сказал себе: «Ладно, продолжай бороться. У тебя ещё будут шансы. Или хотя бы проиграешь с ощущением, что показал максимум». В итоге мне удалось развернуть матч. И я очень рад, что вышел в полуфинал», — цитирует Рублёва Sports.ru.