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Янчук: если Рублёв не перегорит, то у него есть шансы победить Циципаса

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.
Янчук: если Рублёв не перегорит, то у него есть шансы победить Циципаса
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, Рублёв перегорел, поэтому не получилось хорошо проявить себя в матче с Джоковичем. Если не перегорит сейчас, то у него есть шансы победить Циципаса», — цитирует Янчука «Матч ТВ».

По его мнению, греческий теннисист находится в прекрасной форме. При этом Янчук отметил, что матч будет зрелищным и непростым для обоих спортсменов.

Встреча между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.

Ранее Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с Циципасом.

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