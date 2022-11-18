Янчук: если Рублёв не перегорит, то у него есть шансы победить Циципаса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.

«Мне кажется, Рублёв перегорел, поэтому не получилось хорошо проявить себя в матче с Джоковичем. Если не перегорит сейчас, то у него есть шансы победить Циципаса», — цитирует Янчука «Матч ТВ».

По его мнению, греческий теннисист находится в прекрасной форме. При этом Янчук отметил, что матч будет зрелищным и непростым для обоих спортсменов.

Встреча между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.

Ранее Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с Циципасом.