Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с греком Стефаносом Циципасом во втором матче Итогового турнира ATP.

«Это поражение — психологический момент. Трудно сказать, что случилось. Тай-брейк он просто провалил. Потом пошли немые апелляции к своей команде и демонстрация. Сам факт говорит о том, что он отвлекается, у него уже другие мысли», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

Таким образом, Медведев потерпел два поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Циципас, Медведев, Андрей Рублёв и Новак Джокович.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в матче с Циципасом.