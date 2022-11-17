Узнать больше

Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с греком Стефаносом Циципасом во втором матче Итогового турнира ATP.
Янчук назвал психологическим поражение Медведева от Циципаса на Итоговом турнире
  • РИА Новости

«Это поражение — психологический момент. Трудно сказать, что случилось. Тай-брейк он просто провалил. Потом пошли немые апелляции к своей команде и демонстрация. Сам факт говорит о том, что он отвлекается, у него уже другие мысли», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

Таким образом, Медведев потерпел два поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Циципас, Медведев, Андрей Рублёв и Новак Джокович.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в матче с Циципасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить