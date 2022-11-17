Селиваненко — о поражении Медведева: никто не может выигрывать все матчи подряд

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева во втором матче группы Итогового турнира ATP.

«Никто не может выигрывать все матчи подряд. Проигрывают все время от времени. Матч был драматичный — это то, за что любят теннис. По совокупности Стефанос оказался сильнее и смотрелся ближе к победе», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

Таким образом, Медведев потерпел два поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Ранее Медведев назвал причину своего поражения в матче с Циципасом.