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Селиваненко — о поражении Медведева: никто не может выигрывать все матчи подряд

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева во втором матче группы Итогового турнира ATP.
Селиваненко — о поражении Медведева: никто не может выигрывать все матчи подряд
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«Никто не может выигрывать все матчи подряд. Проигрывают все время от времени. Матч был драматичный — это то, за что любят теннис. По совокупности Стефанос оказался сильнее и смотрелся ближе к победе», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.

Таким образом, Медведев потерпел два поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.

Ранее Медведев назвал причину своего поражения в матче с Циципасом.

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