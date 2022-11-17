Селиваненко — о поражении Медведева: никто не может выигрывать все матчи подряд
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«Никто не может выигрывать все матчи подряд. Проигрывают все время от времени. Матч был драматичный — это то, за что любят теннис. По совокупности Стефанос оказался сильнее и смотрелся ближе к победе», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».
Россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту.
Таким образом, Медведев потерпел два поражения и не смог выйти из группы.
Напомним, что в красной группе выступают Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Новак Джокович.
Ранее Медведев назвал причину своего поражения в матче с Циципасом.