Ольховский считает, что шансы у Рублёва и Циципаса на выход в полуфинал Итогового турнира равны

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас имеют равные шансы на выход в полуфинал соревнований.

«На мой взгляд, явного фаворита нет: и тот, и другой показывали хороший теннис. Андрей немного недотянул в матче с Джоковичем, но Циципас тоже ему проиграл, плюс у него была тяжёлая игра с Медведевым, по идее, он должен быть более уставшим, чем Андрей», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что у теннисистов равные шансы на выход в полуфинал турнира. По его словам, явного фаворита в матче нет.

Матч между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.

Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в Итоговом турнире ATP.