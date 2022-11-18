Ольховский считает, что шансы у Рублёва и Циципаса на выход в полуфинал Итогового турнира равны
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«На мой взгляд, явного фаворита нет: и тот, и другой показывали хороший теннис. Андрей немного недотянул в матче с Джоковичем, но Циципас тоже ему проиграл, плюс у него была тяжёлая игра с Медведевым, по идее, он должен быть более уставшим, чем Андрей», — цитирует Ольховского ТАСС.
Он также подчеркнул, что у теннисистов равные шансы на выход в полуфинал турнира. По его словам, явного фаворита в матче нет.
Матч между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.
Ранее Циципас поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в Итоговом турнире ATP.