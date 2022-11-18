Узнать больше

Камельзон считает, что шансы на победу в матче Рублёва и Циципаса равны

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.
Камельзон считает, что шансы на победу в матче Рублёва и Циципаса равны
  • Gettyimages.ru

«Сейчас даже сложно предсказать — 50 на 50 в матче Рублёва с Циципасом, я бы даже уточнять не стал, у кого шансов выиграть больше», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».

По его словам, за игрой Циципаса приятно наблюдать, так как он не похож ни на одного из теннисистов. При этом Камельзон отметил, что у Рублёва свои амбиции в матче.

Встреча между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что ожидает от матча между Рублёвым и Циципасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить