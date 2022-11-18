Камельзон считает, что шансы на победу в матче Рублёва и Циципаса равны
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«Сейчас даже сложно предсказать — 50 на 50 в матче Рублёва с Циципасом, я бы даже уточнять не стал, у кого шансов выиграть больше», — цитирует Камельзона «Матч ТВ».
По его словам, за игрой Циципаса приятно наблюдать, так как он не похож ни на одного из теннисистов. При этом Камельзон отметил, что у Рублёва свои амбиции в матче.
Встреча между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.
Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что ожидает от матча между Рублёвым и Циципасом.