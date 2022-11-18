Селиваненко считает, что матч Рублёв — Циципас будет напряжённым

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что ожидает от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.

«В любом случае будет напряжённый матч, на кону стоит выход из группы и большое количество очков, и история их взаимоотношений, поэтому, думаю, нам просто надо наслаждаться увлекательной игрой», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Во втором матче грек обыграл россиянина Даниила Медведева. Таким образом, российский игрок лишился выхода в полуфинал турнира.

Матч между Рублёвым и Циципасом состоится 18 ноября.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Рублёв и Циципас имеют равные шансы на выход в полуфинал соревнований.