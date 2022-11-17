Нули на фоне дебюта Пиняева: как Россия сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная России не смогла взять верх над национальной командой Таджикистана. Товарищеский матч на Центральном республиканском стадионе в Душанбе завершился со счётом 0:0. Подопечные Валерия Карпина не создали у ворот соперника ни одного опасного момента и ограничились лишь четырьмя ударами в створ. При этом одними из самых заметных в составе гостей оказались Арсен Захарян и Сергей Пиняев, дебютировавший за сборную в возрасте 18 лет 15 дней. Встреча также запомнилась травмой Сергея Песьякова и не засчитанным голом Даниила Уткина.

Новые лица

Если состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией кому-то показался чересчур экспериментальным, то стартовый протокол игры с Таджикистаном мог повергнуть некоторых в шок. Среди попавших в старт футболистов лишь Антон Миранчук провёл за национальную команду больше пяти встреч, а для четверых это противостояние и вовсе обещало стать дебютным. Шанс проявить себя получили Александр Солдатенков, Сергей Пиняев и Лечи Садулаев, а также Александр Селихов. 28-летний голкипер ещё в 2017 году перешёл в стан «Спартака», но за свою страну так и не выступал.

Помимо набравшего неплохую форму в «Локомотиве» Миранчука, помогать своим более юным и менее опытным партнёрам должен был звёздный дуэт полузащитников «Ростова». В нынешнем сезоне Даниил Уткин и Данил Глебов образовали мощный кулак в центре поля жёлто-синих и уже набрали 11 (3 + 8) и семь (4 + 3) баллов по системе «гол + пас» соответственно. И это не считая победного мяча в тот самом «товарняке» с Киргизией, который вполне мог закончиться обескураживающей ничьей для подопечных Валерия Карпина.

В обороне же на фоне новичков настоящим старожилом выглядел Максим Осипенко, уже в пятый раз примерявший на себя форму сборной. Помимо Солдатенкова, компанию ему составляли Артём Макарчук и Данил Хлусевич. Но на своей половине работы у них было немного. Команда Таджикистана крайне редко наведывалась к штрафной противника и ограничилась всего тремя ударами, ни один из которых не пришёлся в створ. А самым опасным был «выстрел» Эхсони Панчшанбе, после которого мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.

Активность Пиняева

Другое дело, что россияне тоже не могли похвастаться обилием опасных подходов. Да, они нанесли на один удар по воротам больше и трижды потревожили Рустама Ятимова, но 100-процентных моментов не создали. Садулаев, Миранчук и Пиняев били из-за пределов штрафной и не доставили проблем вратарю, а попытка Фёдора Чалова перебросить вышедшего из створа голкипера оказалась неточной. Но обиднее всего то, что большинство этих эпизодов уместились в первые 17 минут.

По истечении первой половины тайма сложилось впечатление, что сборная России проведёт матч с Таджикистаном на более высоком уровне, чем с Киргизией. Если тогда у отечественных футболистов практически ничего не получалось, то в этот раз они действовали гораздо более слаженно: уверенно владели мячом, выходили со своей половины исключительно при помощи коротких пасов и активно задействовали фланги. Особенно впечатляюще смотрелся Пиняев, не стеснявшийся брать на себя игру и не только исполнять обостряющие передачи в штрафную, но и идти в обводку. И это в статусе самого юного дебютанта в истории национальной команды (18 лет 15 дней), в котором он сменил Игоря Акинфеева.

Но активность довольно быстро спала. Россияне забыли о прессинге, замедлились и во второй половине тайма не создали практически ни одного яркого эпизода у ворот Таджикистана. Если бы тот же Пиняев не отважился на дальний удар, то похвастаться вообще было бы нечем.

Травма Песьякова

В связи с тем, что встреча между Россией и Таджикистаном был санкционирована ФИФА, количество замен в ней было ограничено шестью. Однако это не помешало Карпину провести сразу три из них в перерыве. Миранчук, Чалов и Селихов отправились отдыхать, а вместо них вышли Арсен Захарян, Владимир Сычевой и Сергей Песьяков. Однако вратарю «Ростова» было не суждено провести на поле и десяти минут. Тот неудачно оступился на искусственном газоне Центрального республиканского стадиона и получил травму. Таким образом, Карпин был вынужден экстренно поднимать со скамейки Антона Шунина.

И в отличие от коллег, у вратаря «Динамо» было побольше работы. За оставшееся время он совершил три сейва и пусть оставил ворота в неприкосновенности, не всегда действовал уверенно. Достаточно вспомнить, как отправившись за мячом к угловому флажку он сначала махнул мимо него ногой, а потом неточным пасом чуть не подарил Таджикистану возможность провести резкую контратаку. Благо оппонент пробил неудачно.

Беспомощность в атаке

Но отыграть на ноль явно не было главной задачей сборной России в противостоянии с Таджикистаном. В матче со 108-й командой рейтинга ФИФА от неё ждали если не града голов, то более уверенной победы, чем над Киргизией. Но все эти надежды рухнули. Во втором тайме подопечные Карпина так и не смогли расшатать хоть и массированную, но не самую мастеровитую оборону противника и довольствовались лишь нулевой ничьей. Да, можно пенять на неоднозначное решение главного арбитра не засчитать гол Уткина в концовке, но это скорее разговоры в пользу бедных.

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В любом случае, в Душанбе российские футболисты не продемонстрировали ни яркой игры в атаке, ни стремления во что бы то ни стало добиться результата. Несомненно, первое можно объяснить отсутствием командных связей и наличием большого числа новичков, а второе — товарищеским статусом встречи. Но вряд ли в сентябре Карпин ратовал за организацию спаррингов для того, чтобы его подопечные выкладывались в них на 50%. А в этот раз всё получилось именно так.

Во второй половине на общем фоне выделялись лишь тот же Пиняев и Захарян, пытавшийся вести за собой партнёров и выступать в роли организатора атак россиян. Андрей Мостовой хоть и успел несколько раз разогнать наступление и даже стал автором последнего удара в матче, но в целом ничего впечатляющего не показал. Даниил Фомин же и вовсе провёл на поле около десяти минут и лишь шесть раз коснулся мяча, запомнившись парой неумелых попыток обработки.

Провальным дебют получился и у Сычевого, но к нему предъявлять претензии довольно сложно. В отсутствие поддержки зависимый нападающий был лишён возможности приносить пользу, но пару раз по воротам всё же пробил. Особенно опасным получился удар головой после подачи Глебова, но на этом всё.

Сборная России не смогла обыграть команду Таджикистана в гостях и разочаровала не только итоговым результатом, но и содержанием. В эфире «Матч ТВ» экс-хавбек «Зенита» Владислав Радимов уже подверг отечественных спортсменов жёсткой критике и не стоит сомневаться, что в ближайшие дни его примеру последуют и многие другие. Правда, шанс реабилитироваться представится уже трое суток спустя, когда подопечные Карпина померятся силами с Узбекистаном.