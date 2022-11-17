Мостовой: не смотрел матч с Таджикистаном, судя по счёту, правильное решение

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал результат товарищеского матча между сборной России и национальной командой Таджикистана.

«Я не смотрел матч. Судя по счёту, правильное решение. Хорошо, что в Таджикистане любят футбол», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что перед товарищеским матчем между сборными Таджикистана и России погас свет.