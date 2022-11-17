Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

Футболист попал в стартовый состав национальной команды России на матч с Таджикистаном.

Пиняев вышел на поле в возрасте 18 лет и 15 дней и побил рекорд Игоря Акинфеева, который дебютировал за сборную России в возрасте 18 лет и 20 дней в товарищеской игре с национальной командой Норвегии (2:3) 28 апреля 2004 года.

Встреча сборных Таджикистана и России проходит 17 ноября в Душанбе. Игра началась в 18:00 мск.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном.