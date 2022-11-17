Карпин — о матче с Таджикистаном: с Киргизией играли в десять раз хуже

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча с командой Таджикистана.

«Игра не равная, результат, возможно, справедливый… С Киргизией играли в десять раз хуже... Сегодня не победили, всё плохо. Завтра переезжаем в Узбекистан, готовимся к игре», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее врач сборной России Михаил Вартапетов сообщил, что вратарь Сергей Песьяков получил повреждение связок голеностопа во время матча с Таджикистаном.