Врач сборной России: по итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа
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«По итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа», — цитирует Вартапетова «Матч ТВ».
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