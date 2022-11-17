Врач сборной России: по итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов сообщил, что вратарь Сергей Песьяков получил повреждение связок голеностопа во время товарищеского матча с национальной командой Таджикистана.

«По итогам осмотра у Песьякова повреждение связок голеностопа», — цитирует Вартапетова «Матч ТВ».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что окончательный диагноз голкипера будет известен 18 ноября.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча между сборными России и Таджикистана.