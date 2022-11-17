Хлусевич: полностью контролировали игру в матче с Таджикистаном

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Полностью контролировали игру весь матч. Были какие‑то моменты у соперника. У нас полуподходы, каких‑то стопроцентных моментов не было. Не хватало последнего удара, последней передачи», — цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру Сергея Пиняева в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.