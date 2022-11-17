Осинькин: в первом тайме Пиняев был одним из самых активных на поле

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру Сергея Пиняева в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

«Сильно чувствовалась несыгранность. Пиняев пытался обострять, но на сложном поле не всё получалось. В первом тайме он был одним из самых активных, во втором активность была чуть ниже», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Пиняев вышел в стартовом составе и стал самым молодым футболистом в истории сборной России, его заменили на 84-й минуте.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал результат матча между сборными России и Таджикистана.