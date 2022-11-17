Пиняев: последние два‑три года жил с мыслью, что хотел попасть на ЧМ-2022 со сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился эмоциями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном.

«Скажу честно, что последние два‑три года жил с мыслью, что хотел попасть на чемпионат мира в Катаре со сборной России… Рад, что я выполнил свою установку, оказавшись в сборной. Это очень приятно», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

18-летний полузащитник вышел в стартовом составе и стал самым молодым футболистом в истории сборной России, его заменили на 84-й минуте.

Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её к участию в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Карпин прокомментировал результат товарищеского матча с командой Таджикистана.