Скатанность Кагановской — Ангелопола и «база» Хабибуллиной — Княжука: сводный рейтинг пар и танцоров в сезоне-2022/23

Прогресс Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола заставляет задуматься о своевременности принятого наставником Анжеликой Крыловой решения о переводе пары с юниорского на взрослый уровень. Сложность программ Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука может повысить конкуренцию в соревнованиях спортивных пар внутри страны, где пока задают тон Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сводный рейтинг дуэтов после четвёртого этапа Гран-при России — в материале RT.

Прогресс Кагановской и Ангелопола

Уникальность ситуации, сложившейся в этом сезоне в российских танцах на льду, заключается в том, что все дуэты, за исключением Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, фактически перезапустили свои карьеры, объединившись с новыми партнёрами. И начали их не то чтобы с нуля, но с достаточно равных позиций. И все изначально имели общий и очень значимый недостаток — отсутствие скатанности.

Исключением можно было бы назвать победителей четвёртого этапа Гран-при России Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола, которые катаются вместе три года, однако этот плюс нивелируется тем, что фигуристы вышли в свой первый взрослый сезон, не имея за душой никакого мало-мальски значимого опыта.

Как призналась тренер этих танцоров, двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова, если бы не уход со сцены трёх сильнейших российских дуэтов, она, скорее всего, вообще не стала бы отправлять Василису и Валерия на взрослый лёд в этом сезоне — их возраст вполне позволял провести ещё один год в юниорах, чтобы не затеряться на фоне сильнейших дуэтов. Но поскольку ситуация, на взгляд тренера, вполне позволяла поспорить за место в первой танцевальной тройке, было принято решение рискнуть. И пока складывается ощущение, что риск полностью оправдал себя.

С точки зрения личного прогресса, Кагановская и Ангелопол совершили за прошедшие три недели гораздо более мощный скачок, нежели их соперники. По признанию Крыловой, большую роль в этом сыграл тот факт, что руководство катка, где тренируется группа, нашло возможность предоставить спортсменам дополнительное время на льду, в том числе и на главной арене. Благодаря этому Василиса и Валерий получили те самые часы, о недостатке которых Анжелика говорила в интервью RT три недели назад и которые были позарез необходимы паре для отработки скольжения, выразительности и взаимодействия.

Параллельно с этим фигуристы много работали со специалистами по бальным танцам, отрабатывали технику. Прежде всего это касалось ритм-танца, поскольку, как заметила Крылова, латиноамериканская тематика достаточно сложна сама по себе. Кому-то, как, например, невероятно танцевальному и пластичному англичанину Льюису Гибсону, достаточно просто включить музыку, и это уже латина, кому-то, как Ангелополу, какие-то тонкости стиля приходится объяснять, расставляя акценты чуть ли не в каждом движении.

Сумма баллов Василисы и Валерия за исполнение ритм-танца оказалась на 2,43 выше, чем на первом этапе Гран-при в «Мегаспорте», при том что прокат получился не лучшим: в самом начале танца, по признанию тренера, всё пошло немножко вразнобой, но, к счастью, фигуристам удалось быстро выправить ситуацию.

Общий результат вырос у танцоров почти на 10 баллов (198,59 против 189,04), они вплотную подобрались к уровню, показанному на третьем этапе в Казани парой Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный, а это означает, что в финале российского Гран-при ученикам Крыловой может оказаться вполне по силам бороться с выступающими ныне дуэтами за вторую-третью позицию.

На четвёртом этапе Гран-при ISU в Шеффилде упомянутый выше Гибсон со своей партнёршей Лайлой Фир превзошли канадцев Маржори Лажуа — Захари Лагу, при этом оба дуэта совершенно по делу проиграли итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Те показали более высокую сложность как в ритмическом, так и в произвольном танцах, лучшую скатанность, что неудивительно для пары, имеющей столь внушительный срок совместных выступлений. В сравнении с более молодыми дуэтами итальянцы несколько уступали в энергетике, но общим классом катания они без труда убрали со своего пути всех.

Правда, стоит заметить, что в первом из двух танцев англичане проиграли соперникам совсем крохи: на фоне потрясающей танцевальности Гибсона латина в исполнении итальянского дуэта смотрелась не слишком выигрышно.

Сводный рейтинг танцоров после четырёх этапов Гран-при

1. (1) Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)

2. (2) Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (США)

3. (3) Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия)

4. (7) Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)

5. (4) Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)

6. (5) Каролин Грин и Майкл Парсонс (США)

7. (6) Маржори Лажуа и Захари Лага (Канада)

8. (8) Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США)

9. (-) Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (Россия)

10. (9) Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный (Россия)

Сложность программ Хабибуллиной и Княжука

В разряде спортивных пар, как и в танцевальном, в этом сезоне появились свои возмутители спокойствия — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Говорить о соперничестве этой пары с чемпионами мира — 2021 Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым я бы не стала, для этого фигуристам Сергея Доброскокова объективно не хватает опыта и лоска, да и вообще своим выступлением в Москве фигуристы Тамары Москвиной и Артура Минчука уверенно забирают рейтинговое первенство в руки, но интересно взглянуть на цифры.

Дебютанты сезона показали более высокую базовую сложность произвольной программы (61,5 против 60,3 у бронзовых призёров Олимпиады в Пекине). И это — при сорванной заключительной поддержке. На первом этапе Гран-при в «Мегаспорте», где Хабибуллина — Княжук сенсационно опередили вице-чемпионов Игр-2022 Евгению Тарасову — Владимира Морозова, «база» их произвольной составляла 64,40.

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Причину срыва элемента объяснил тренер. По его словам, в короткой программе при вытаскивании партнёрши в поддержку Княжук не слишком сильно, но крайне болезненно повредил спину — защемил нервные окончания в позвоночнике. О снятии с турнира речи не шло, но второй из прокатов Илье пришлось делать на обезболивающих уколах, действие которых, похоже, к концу программы просто ослабело. Вот Наташа и не пошла в элемент, интуитивно почувствовав, что партнёр не слишком к этому готов. Сорванная фигуристами концовка привела к тому, что программу пара закончила на шесть секунд раньше положенного, что, разумеется, не пошло в плюс общему впечатлению.

Но уже сейчас становится понятно: ставка на сложность — тот самый ключ к успеху, который способен сыграть в этом сезоне ключевую роль. Собственно, именно на этом два года назад выехали сами Мишина и Галлямов, когда стали чемпионами мира в Стокгольме: будущих олимпийских чемпионов Суй Вэньцзин — Хань Цун они убрали со своего пути именно за счёт технической базы.

Пары — тот самый вид программы, наблюдая за которым, становится отчаянно жаль, что российские спортсмены не имеют возможности показывать себя миру. Результаты параллельного Гран-при в Шеффилде в очередной раз наглядно это подтвердили: американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выступили чуть более качественно, чем на своём первом этапе в США, но по российским меркам это даже не уровень юниорской национальной команды.

С одной стороны, подобное положение вещей способно реально поколебать мотивацию, особенно когда речь заходит о фигуристах, уже познавших вкус большого успеха. С другой — всё то, что происходит в российском фигурном катании сейчас, это не что иное, как вклад фигуристов в собственное будущее вне зависимости от того, как быстро нормализуется обстановка в мире. Причём парного катания это касается даже больше, чем одиночников: сольные места в различных шоу для представителей этой дисциплины всегда были лимитированы, так что стать лучшим и наиболее интересным спортивным дуэтом страны — самый выигрышный ход из всех возможных.

Сводный рейтинг спортивных пар после четырёх этапов Гран-при

1. (-) Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

2. (1) Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия)

3. (2) Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия)

4. (3) Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)

5. (4) Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (Россия)

6. (5) Анастасия Мухортова и Дмитрий Медведев (Россия)

7. (6) Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония)

8. (7) Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Россия)

9. (10) Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США)

10. (8) Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв (Россия).