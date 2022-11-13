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Кагановская и Ангелопол не считают, что подходят в статусе лидеров к ЧР

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Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол высказались о победе на четвёртом этапе Гран‑при России в Москве.
Кагановская и Ангелопол не считают, что подходят в статусе лидеров к ЧР
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«Мы подходим к ЧР в статусе лидеров танцев? Кто сказал? Давайте мы обсудим это после ЧР — кто лидер, кто нет. Пока мы просто готовимся к главному старту сезона», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».

Напомним, что Кагановская и Ангелопол стали победителями этапа Гран-при России в Москве в танцах на льду, по сумме двух программ дуэт набрал 198,59 балла. Второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (194,30), третьими стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (191,04).

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась эмоциями от короткой программы Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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