Прогресс Шанаевой и Дрозда, идеал Тарасовой и Морозова: сводный рейтинг пар и танцоров в сезоне-2022/23

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд добились колоссального прогресса по сравнению с контрольными прокатами сборной России перед началом сезона, но этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного на турнире «Идель», а также заочно Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Удивили своим катанием в Казани Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, которые в короткой программе получили более высокие оценки за технику, чем Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сводный рейтинг пар и танцоров в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Хореография Кравченко — Шустицкого и мимика Морозов

Третий этап Гран-при ISU выиграли Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри и, казалось бы, их точно следует ставить в нашем рейтинге выше всех российских дуэтов, тем более что в прошлом сезоне итальянцы были пятыми на Олимпийских играх и четвёртыми — на мартовском чемпионате мира, который прошёл без участия России. В Анже танцоры продемонстрировали все преимущества, которые даёт долгий совместный стаж на льду (этот сезон у дуэта уже 13-й).

Но в этом же заключается минус пары, если рассуждать с точки зрения хоть какой-то перспективы. После олимпийского сезона итальянцы не могли не дать себе передышку, поэтому сейчас они в какой-то степени потеряли способность удивлять — явили миру не лучший вариант самих себя, как, собственно, и Мэдисон Чок — Эван Бейтс на этапе Гран-при в США.

С учётом почти совершенной техники, вычищенности элементов и идеального взаимодействия на льду эти два дуэта должны, конечно же, стоять выше, нежели любая из российских пар. Но это лишь в том случае, если представить некий виртуальный турнир с участием всех фигурантов здесь и сейчас, а не смотреть вдаль и не брать в расчёт такие составляющие, как потенциал, свежесть постановок и презентации и самоотдачу.

Для трёх российских дуэтов, которые на текущий момент удерживаются в рейтинге, их места — скорее аванс, который придётся отрабатывать по ходу всего сезона. Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный выиграли уже второй этап Гран-при, набрали более высокую сумму баллов, нежели в Москве двумя неделями ранее, но выступление в ритм-танце получилось не настолько выразительным, что отразилось и на оценках.

Возможно, сказалась ответственность, появившаяся после первой победы: выглядели дебютанты сезона бледнее, несмотря на то что партнёрша очень старалась отыграть внутреннюю зажатость чрезмерной мимикой. Это стало, к слову, отдельным минусом: природная яркость Аннабель настолько велика, что любая попытка искусственно это усилить превращает образ из элегантного в кричащий. Что, собственно, и случилось в ритм-танце.

Между девятой и десятой позициями хочется вообще поставить знак равенства. Это было бы как минимум справедливо, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд катались так, как от них мало кто ожидал, подняли зал своей произвольной «Шахерезадой», но незначительно проиграли соперникам в технике и более балла — в компонентах.

Возможно, причина повышенной судейской строгости в том, что на сентябрьских предсезонных прокатах, которые Морозов — Нарижный пропустили из-за небольшой травмы, Лиза и Павел мало того, что произвели не слишком сильное впечатление, но и тренер дуэта Александр Жулин всячески давал понять, что гораздо больше сосредоточен на участии в телевизионном проекте, нежели на работе со спортсменами. Но не повесишь же себе на грудь табличку: «Простите, тренер на Ледниковом…»

Прогресс, которого Шанаева — Дрозд добились за месяц с небольшим, получился очень мощным, но к этому арбитрам, видимо, надо ещё привыкнуть.

Если сравнивать «Шахерезаду» Лизы и Павла с «Лунной сонатой» Морозов — Нарижного, наверняка найдутся сторонники как одного, так и второго танцев. На мой взгляд, хореографически более интересно выглядели Аннабель с Дэвидом. Большую часть летней подготовки танцоры провели в Америке, катаясь под руководством Николая Морозова, возможно, как раз поэтому многие постановочные приёмы выглядели интереснее и свежее, нежели это вышло у Александра Жулина со своей парой.

Хотя в плане постановок запомнился куда больше произвольный танец Александры Кравченко — Александра Шустицкого, поставленный не слишком знакомым широкой публике хореографом Сергеем Плишкиным. Подопечные Екатерины Рублёвой — Ивана Шефера заняли пятое место, но в плане хореографической работы могли бы поспорить на этапе со многими из тех, кто оказался выше по мастерству.

Сводный рейтинг танцоров после трёх этапов Гран-при

1. (1) Пайпер Гиллес — Пол Пуарье (Канада)

2. (2) Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США)

3. (3) Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия)

4. (4) Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

5. (5) Каролин Грин — Майкл Парсонс (США)

6. (6) Маржори Лажуа — Захари Лага (Канада)

7. (-) Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия)

8. (7) Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

9. (8) Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный (Россия)

10. (-) Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Россия)

Запас прочности Тарасовой с Морозовым

Много лет назад Алексей Мишин произнёс гениальную по своей сути фразу о том, что не нужно никогда пытаться искусственно отодвигать ветеранов. Мол, они должны быть заживо съедены теми, кто моложе.

Что такое быть съеденными, наглядно показал первый из российских этапов Гран-при, когда вице-чемпионы Игр в Пекине Евгения Тарасова — Владимир Морозов проиграли Наталье Хабибуллиной — Илье Княжуку. По сути — ноунейм-паре.

В Казани история не повторилась: Женя с Владимиром приехали на турнир фаворитами и уехали победителями, выиграв обе программы и опередив почти на 11,5 балла Ясмину Кадырову — Валерия Колесова. Это не помешало задуматься о том, насколько мощная волна уже сейчас надвигается сзади. Юные подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной выиграли короткую программу по технике (равно как и Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым), исполнили более сложный набор элементов в произвольной да и в целом показали прокат ничуть не хуже лидерского.

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Объяснять победу Тарасовой и Морозова лишь тем, что судьи по отношению к ним были более лояльны, я бы не спешила. Фигуристы идеально исполнили произвольную (единственный минус был получен ими за ошибку партнёрши в параллельном прыжке короткой программы), а кроме того не стоит забывать, что эталонный уровень очень многих элементов парного катания установили именно эти спортсмены.

Победители французского Гран-при ISU Диана Стеллато-Дудек — Максим Дешам из нашей десятки вылетают, несмотря на то что в Анже пара откаталась для себя превосходно. Просто это тот самый случай, когда предельно ясно: на сравнение с российским уровнем, который сейчас уже задают совсем молодые и не слишком опытные дуэты, в мире тянут считанные спортивные тандемы.

Таких в нашем рейтинге на текущий момент всего два: действующие чемпионы мира Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер, победившие на Skate America, и серебряные призёры того же чемпионата Рику Миура — Рюичи Кихара. И американцы, и японцы заметно уступают российским визави по технической стоимости программ, хотя второй из дуэтов по сравнению с прошлым годом заметно спрогрессировал.

Интересно, что формально наиболее низкая базовая оценка из рейтинговой десятки (53,50) была отмечена в произвольной программе у Виктории Васильевой — Романа Запорожца, выступавших на этапе в Москве, но это, скорее, некий курьёз: фигуристы показали наиболее сложный набор прыжков (тройной лутц и тройной флип), но заключительное вращение им засчитано не было, что отняло у пары порядка четырёх баллов «базы».

Сводный рейтинг спортивных пар после трёх этапов Гран-при

1. (1) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия)

2. (2) Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия)

3. (3) Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

4. (-) Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Россия)

5. (4) Анастасия Мухортова — Дмитрий Медведев (Россия)

6. (5) Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

7. (-) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Россия)

8. (6) Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв (Россия)

9. (7) Виктория Васильева — Роман Запорожец (Россия)

10. (8) Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США)