Заявка Худайбердиевой и Базина, сложность Бойковой и Козловского: сводный рейтинг пар и танцоров в сезоне-2022/23

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оставили на турнире «Бархатный сезон» в Сочи настолько приятное впечатление, что их можно смело ставить на одну ступень с североамериканскими танцорами, получившими фору в отсутствие главных героев пекинской Олимпиады. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, усложнившие по сравнению с прошлым сезоном прыжковый контент, пока выглядят сильнее других спортивных дуэтов. Тем не менее об их истинном потенциале на мировом уровне рассуждать пока рано. Сводный рейтинг пар и танцоров в сериях Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Харизма Худайбердиевой — Базина и внесистемность Гиллес — Порье

Танцевальные турниры по обе стороны Атлантики навели на крамольную мысль: очень хорошо, что ледовый танцпол довольно дружно покинули лидеры прошедшего олимпийского сезона во главе с чемпионами Игр-2022 Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном.

Что происходит с ветеранами, если они, начиная послеолимпийский сезон, не совершают шаг вперёд, отчасти проиллюстрировал первый из этапов Гран-при ISU — Skate America. Номинально, с перевесом в 0,73, его выиграли Мэдисон Чок — Эван Бэйтс. В реальности чемпионы США и бронзовые призёры последнего мирового первенства едва унесли ноги от соотечественников Кейтлин Хавайек — Жан-Люка Бейкера, которые, к слову, заняли на прошлогоднем ЧМ лишь восьмое место.

В Норвуде, напомню, они дважды опередили фаворитов в технике, а в произвольном танце и по общей сумме, и только совершенно неприличный со стороны судей разрыв во второй оценке позволил старейшей из нынешних пар вырвать победу.

Хавайек — Бейкер или победители канадского этапа в Миссиссоге Пайпер Гиллес — Пол Порье? Между этими дуэтами я бы поставила знак равенства. И те и другие официально закрепили за собой личные рекорды (Чок — Бейтс, к слову, недобрали до своего лучшего результата 14,03), но приоритет всё-таки я бы отдала канадцам, как паре, которая не является плодом поточного производства монреальской танцевальной школы Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Романа Агенауэра.

Это совершенно не упрёк монреальскому клубу. Скорее напротив: обладая огромным количеством дуэтов, тренеры постоянно стоят перед необходимостью придумывать всё новые и новые приёмы, программы и стили. Просто одиночкам всегда сложно сражаться против системы, где все победные составляющие отработаны до совершенства и безупречно укладываются в общую победную картину, как кусочки пазла.

По этой же причине хочется выделить американцев Каролин Грин — Майкла Парсонса (нынешние тренеры пары Танит Белбин, Чарли Уайт и Грег Зурлейн), несмотря на то что на канадском этапе они уступили 1,3 балла с небольшим ещё одному дуэту монреальской школы Марджори Лажуа — Закари Лага.

В рейтинге, впрочем, оба дуэта уступают Лайле Фир — Льюису Гибсону. Не только потому, что в итоговом протоколе британцы оказались выше. Просто они сумели превзойти свой личный рекорд, а американцы и канадцы — нет.

Если бы в этом сезоне в российском формате продолжили выступать Александра Степанова — Иван Букин, вполне возможно, что судьи продолжали бы ставить их выше всех остальных, не слишком обращая внимание на то, что творится за спинами вице-чемпионов Европы 2019 года.

А сейчас далеко не факт, что, вернувшись через год, Саша и Иван автоматически начнут занимать те места, к которым привыкли. Даже первых двух этапов российского Гран-при было достаточно, чтобы разглядеть, насколько мощная волна танцоров набирает ход.

Причём наиболее сильное впечатление оставляют Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, которых можно смело ставить на один уровень как с Хавайек — Бейкером, так и с Гиллес — Порье. На этапе Гран-при России «Бархатный сезон» Лиза с Егором стали первыми с колоссальным отрывом от Ирины Хаврониной — Дарио Чиризано, и понятно, что говорить о каком-либо соперничестве нельзя даже с натяжкой.

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Если сравнивать подопечных Дениса Самохина с победителями первого этапа российской серии Аннабель Морозов — Дэвидом Нарижным, первые по делу побеждают: всё-таки скатанность партнёров в танцах на льду — это качество, значение которого невозможно переоценить.

У российских лидеров, несмотря на то что прошлый международный сезон фактически прошёл мимо них в связи с весьма спорным непопаданием на Олимпиаду, в новом просматривается совершенно замечательное качество, которым не всегда обладают даже признанные лидеры: на льду они не работают, а танцуют, наслаждаясь каждой секундой своего пребывания там. Точно так же, кстати, как вице-чемпионы канадского этапа Фир — Гибсон.

Харизмы у Елизаветы и Лайлы с лихвой хватило бы на несколько дуэтов, и эта невероятная энергетика подкупает в той же степени, что энергетика бывшего чемпиона мира Дайсуке Такахаси, который сейчас выступает в танцах с Каной Мурамото. Шестой результат японской пары на турнире Skate America — это вроде бы совсем не повод для включения в топ-10, но стоит заметить, что фигуристы сделали всё, чтобы спустя неделю реабилитироваться на турнире памяти Дениса Тена.

Текущая, десятая позиция — это скорее приз зрительских симпатий, адресованный не столько фигуристам, сколько их тренеру Марине Зуевой. Но если в ближайшее время её подопечные не сделают более серьёзную заявку, их место займут другие.

Сводный рейтинг танцоров после двух этапов Гран-при:

Пайпер Гиллес — Пол Порье (Канада). Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США). Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия). Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания). Каролин Грин — Майкл Парсонс (США). Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада). Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США). Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный (Россия). Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Россия). Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси (Япония).

Лидерство Бойковой — Козловского

Рассуждать о соотношении сил в парном катании, пока ещё не все лидеры показались публике, просто не поворачивается язык — слишком мало в мире пар (и уж тем более — вне России), которые способны обратить на себя внимание. Лидеры на российских этапах разведены так, что побеждают без какого бы то ни было намёка на конкуренцию, мировое парное катание без участия российских спортсменов являет собой грустное зрелище, так что подробного разбора пока не будет.

Просто рейтинг, который на текущий момент возглавляют победители этапа в Сочи, чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с усложнённым по сравнению с прошлым сезоном контентом (тройным риттбергером — в короткой программе и каскадом «сальхов — ойлер — сальхов» — в произвольной). А соглашаться с ним или нет — дело добровольное.