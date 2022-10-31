Борьба Самоделкиной с собой и ориентир для Кондратюка: сводный рейтинг фигуристов-одиночников в сезоне-2022/23

Софье Самоделкиной и Александре Трусовой сложно было проявить себя на турнире «Бархатный сезон» в Сочи на фоне Аделии Петросян, но желание обеих преодолеть сложный период и восстановить прыжки в процессе роста заслуживает уважения. В то же время Сёма Уно наглядно продемонстрировал на Skate Canada, за счёт чего можно бороться с Ильёй Малининым, задав ориентир в том числе и для выигравшего внутрироссийский этап Марка Кондратюка. Сводный рейтинг одиночников в Гран-при по фигурному катанию — в материале RT.

Превосходство Петросян и характер Самоделкиной

Сравнение второго российского этапа Гран-при по фигурному катанию с прошедшими в Канаде соревнованиями ISU выглядит таким же анахронизмом, как и сравнение женских турниров неделей ранее, когда московскому заочно противостоял норвудский.

Турнир Skate Canada вышел чуть более интригующим лишь потому, что его победительница — 20-летняя японка Ринка Ватанабе, не имеющая ни одной серьёзной победы за всю карьеру, — рискнула заявить в обеих программах тройной аксель (в короткой упала), этот же прыжок неудачно выполнила в произвольной кореянка Ю Ён, ну и отдельного внимания заслуживает двукратная победительница Турнира четырёх континентов Рика Кихира, которая долгое время восстанавливалась после травмы, поэтому от некогда коронного тройного акселя фигуристке временно пришлось отказаться.

Разница результатов победительниц двух этапов — Ватанабе и Аделии Петросян — составила целую пропасть (197,59 против 239,31). И один этот факт делает любые сравнения неуместными, даже с поправкой на домашнее судейство.

Петросян я, тем не менее, пока не спешила бы выводить в лидеры рейтинга. Как и Веронику Яметову, показавшую в Сочи третий результат в короткой программе и выигравшую почти пять баллов в технике у Александры Трусовой в произвольном катании.

Ключевое слово здесь — пока. Дело ведь совершенно не в том, взросло ли выглядит катание дебютанток или не слишком. Просто всё это мы уже лицезрели и ранее на примерах целого ряда российских одиночниц, начиная с Юлии Липницкой и заканчивая Камилой Валиевой. Как наблюдали и то, что происходит с фигуристками, едва они начинают взрослеть.

Если бы этот сезон не оказался столь специфичным, можно было смело рассуждать о том, что Аделия в своих нынешних кондициях — это фактически 100-процентная чемпионка Европы и мира, если откатает программы без грубых ошибок. Тем более что Софья Акатьева родилась на месяц позже и в связи с этим ещё на год остаётся в юниорах.

Но в условиях, когда международные старты оказались для российских атлетов закрыты, вектор интереса автоматически сместился. Соответственно, возникает вопрос: есть ли хоть какая-то гарантия, что Петросян, как и Акатьева, сумеет через пару-тройку лет удержать те кондиции (а с ними и сложность), которые имеет сейчас?

Ответ с большой вероятностью будет отрицательным. И это одна из причин, почему многим было гораздо интереснее следить в Сочи за Александрой Трусовой и Софьей Самоделкиной. У обеих есть своя история, обе запомнились невероятным прыжковым талантом в юниорском возрасте, и обе переживают сейчас сложнейший для себя период роста.

При этом и Саша, и Софа изо всех сил стараются сохранить прыжковую сложность в виде тройных акселей и четверных прыжков. В этом плане сезон изоляции фигуристкам на руку: есть время адаптироваться в новых тренировочных командах, войти в форму, не форсируя процесс. Причём уже сейчас видно, что шансы восстановить кондиции у обеих спортсменок велики.

Стоило ли Трусовой покидать прежний тренерский штаб, притом что текущие результаты по-прежнему оставляют желать лучшего? На мой взгляд, да. Сама система подготовки одиночниц в «Хрустальном» не подразумевает чрезмерной возни с теми, кто уже отработал свой олимпийский цикл. Можно не согласиться, назвав исключением Камилу Валиеву, но даже здесь на языке вертится уже неоднократно заданный вопрос: как получилось, что программы самой выдающейся и самой нереализованной фигуристки мира в постановочном плане уступают программам Акатьевой и Петросян? Лично у меня ответ один: именно этих девочек, а вовсе не Камилу, готовили на роль главных прим сезона.

Также по теме Характер Петросян, усталость Кондратюка и проигрыш Трусовой: чем завершился этап Гран-при России в Сочи Александра Трусова заняла лишь третье место на втором этапе Гран-при России в Сочи. Фигуристка упала при исполнении четверного лутца и...

Трусова же в штабе Светланы Соколовской получила индивидуальный подход, достойный спарринг с Самоделкиной, а заодно и кучу проблем, связанных с экстренной переделкой прежних постановок, лечением прежних травм и тяжелейшим послевкусием Олимпиады. Однако то, что Саша по-прежнему рвётся кататься, громадный стартовый бонус.

Самоделкина — отдельная история. Рассказывая об ученице, Соколовская отметила, что главный её плюс — характер. В Сочи фигуристка заявила сложнейший прыжковый контент в короткой программе, с которым не справилась (упала с тройного акселя и каскада лутц — риттбергер), улетев на пятую позицию, зато в произвольной показала не только полностью восстановленный четверной сальхов, но и программу, в которой, судя по нынешней расстановке элементов, в ближайшее время появится тройной аксель, а возможно и не один.

По технике Самоделкина уступила Петросян около четырёх с половиной баллов, но это тот самый случай, когда хочется вспомнить знаменитую фразу Алексея Мишина, которую он, ещё будучи фигуристом, сказал, когда в паре с Тамарой Москвиной стал вице-чемпионом мира 1969 года, выиграв у Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова: «Победили, но не превзошли».

Сводный рейтинг одиночниц после двух этапов Гран-при:

Софья Акатьева (Россия) Камила Валиева (Россия) Аделия Петросян (Россия) Софья Самоделкина (Россия) Александра Трусова (Россия) Ринка Ватанабе (Япония) Каори Сакамото (Япония) Анастасия Зинина (Россия) Ю Ён (Южная Корея) Рика Кихира (Япония)

Ориентир Уно и намерения Кондратюка

Выиграв мужской турнир в Миссисоге, чемпион мира Сёма Уно очертил некий ориентир для тех, кто намерен биться за выживание в той вселенной, где существует Илья Малинин со своим четверным акселем. В произвольной японец прыгнул пять четверных, включая риттбергер и флип, правда, пока прыжки удаются ему с переменным успехом.

Почему акцент делается именно на прыжках, объяснять, думаю, не нужно: если хромает техническая сторона, вытащить программу за счёт артистизма удавалось в последние годы только Джейсону Брауну, и то не всегда. По этой же причине сильно хромают шансы блистательного катальщика Михаила Коляды, а внутреннюю российскую табель о рангах объективно возглавляет Марк Кондратюк.

С Сёмой Уно, кстати, у чемпиона Европы немало общего: и один, и другой были сильно выхолощены олимпийским сезоном, соответственно, нынешние ошибки не показатель: требуется время на то, чтобы восстановить нервный и физический баланс. Возможно, Кондратюку понадобится на это больше времени: всё-таки нельзя не учитывать, что Уно за последние семь сезонов участвовал в шести чемпионатах мира и двух Олимпиадах, где дважды становился призёром в личном первенстве, а для Марка прошлый год стал дебютным.

Пока российский лидер не готов противопоставить японскому равное количество ультра-си (Марк сделал в произвольной программе три четверных, включая лутц), но намерения в этом направлении у подопечного Светланы Соколовской достаточно серьёзные. Отдельно радует прыжковая активность российских одиночников в целом: четыре четверных, включая лутц и риттбергер, пробовал исполнить в Сочи Пётр Гуменник, на флип и риттбергер, пусть и неудачно, замахнулся в произвольной программе Андрей Анисимов, то есть «старшие» четверные становятся совершенно обыденным делом.

При столь высокой сложности и, соответственно, риске любой рейтинг начинает выглядеть достаточно условно: оказаться наверху может любой из доброго десятка соискателей. Тем интереснее будет через неделю сравнить ощущения.

Сводный рейтинг одиночников после двух этапов: