Кондратюк — о Гран-при в Сочи: программу поставил Авербух три недели назад

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк оценил своё выступление на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

«Мне эту программу поставил Илья Авербух где-то три недели назад. Думаю, что она будет дорабатываться и накатываться. Сегодня под конец было тяжело», — цитирует Кондратюка «Матч ТВ».

По его словам, падение с сальхова и ошибка на каскаде — это следствие не до конца накатанной программы.

«Просто не хватило сегодня физически. Наверное, ожидал, что так будет. Но если прокат действительно тронул, мне приятно», — добавил Кондратюк.

Фигурист завоевал золотую медаль этапа Гран-при в Сочи, получив от судей по сумме двух программ 279,00 балла. Второе место у Петра Гуменника, набравшего 236,63 балла. Третью строчку занял Андрей Анисимов с результатом 235,40 балла.

Третий этап Гран-при России пройдёт с 4 по 6 ноября в Казани.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи.