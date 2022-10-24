Пять четверных Малинина и соперничество Акатьевой с Валиевой: чем удивили первые этапы Гран-при по фигурному катанию

Стартовые этапы серий Гран-при по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы» и Skate America дали достаточно пищи для размышления, несмотря на отсутствие в большинстве видов серьёзной конкуренции. Илья Малинин исполнил сразу пять четверных прыжков, в том числе и аксель, которым долгие годы грезил Юдзуру Ханю. А Софья Акатьева не только представила свои программы лучше Камилы Валиевой, но и не уступила последней в части исполнения элементов и владения коньком.

В минувшие выходные в Норвуде и Москве прошли первые этапы Гран-при по фигурному катанию под эгидой FIS, до которого не допущены отечественные спортсмены, и Гран-при России. Сравнивать исключительно результаты по обе стороны океана бессмысленно хотя бы потому, что российские судьи по отношению к собственным фаворитам устроили аттракцион невиданной щедрости.

В короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали 86,08 балла и превзошли безупречный олимпийский прокат чемпионов пекинских Игр Суй Веньцзин и Хань Цуна. Запредельными для понимания оценками наградили Михаила Коляду в короткой программе, которую фигурист откатал с каскадом, какой по нынешним временам не прыгают даже девочки-юниорки.

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В произвольной части соревнований не скупились по отношению к Камиле Валиевой, и даже дебютировавшие после всего нескольких месяцев совместного стажа Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный закончили соревнования с результатом, который позволил бы им войти в шестёрку на последнем чемпионате мира.

Если российская федерация фигурного катания стремилась таким образом показать, как хорошо обстоят дела во вверенном хозяйстве, она просчиталась. Эффект оказался ровно противоположным: объективно неплохой по многим показателям турнир был превращён стараниями арбитров в потёмкинскую деревню.

Работа арбитров ISU на Skate America выглядит в этом плане куда более приближённой к действительности. Но если отвлечься от цифр, виртуальный поединок России и «остального мира» вполне позволяет выстроить некий неофициальный рейтинг. Итак, открываем счёт.

Нехватка здоровой конкуренции

Сентябрьские прокаты российских фигуристов оставили ощущение, что своим нынешним составом те способны закрыть любое количество турниров и каждый из стартов наверняка будет не менее интересен, нежели любой из этапов Гран-при ISU. Но первый же турнир российской серии показал, что это не совсем так.

Ошибочно написав в превью к турниру, что в категории спортивных пар на «Золотом коньке Москвы» ожидается дуэль Тарасовой — Морозова и экс-чемпионов мира Анастасии Мишиной — Александра Галлямова, я на самом деле выдала желаемое за действительное. Уже в первый день соревнований стало очевидно, что единичные звёзды не способны поддерживать интригу, как бы классно спортсмены ни катались. Тем более что классные прокаты в октябре случаются у фигуристов не слишком системно.

Но та же самая проблема коснулась и турнира Skate America в Норвуде. Во всех видах, помимо парного катания, имелись свои звёзды: первый исполнитель четверного акселя Илья Малинин, чемпионка мира Каори Сакамото и старейшая из американских танцевальных пар Мэдисон Чок — Эван Бейтс. Но, как говорится, для танго всегда нужны двое. Вместе с российскими участниками из турниров большого Гран-при в значительной степени ушёл нерв, и соревнования превратились в довольно пресное действо.

Зато запоздало пришло понимание, что решить проблему как внутри России, так и вне её мог бы элементарный организационный приём. Для этого нужно было вернуться к давно забытому старому и предоставить спортсменам возможность выступать не на двух, а минимум на трёх этапах. Подобный формат в фигурном катании уже существовал, причём не только в России, но и в большом Гран-при, о чём в «Мегаспорте» вспомнил чемпион мира — 2000 в парном катании Алексей Тихонов. Он со смехом заметил, что два этапа давались фигуристам для того, чтобы завоевать зачётные очки, а третий — чтобы помешать соперникам. Но это лишь придавало состязаниям дополнительной остроты.

Малинин и четверные прыжки

Главный возмутитель спокойствия Илья Малинин одержал в Норвуде свою первую взрослую победу в серии Гран-при, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, включая очень качественный четверной аксель, за которым на протяжении лет безуспешно гонялся Юдзуру Ханю. Достижение следует, безусловно, считать историческим, поэтому именно Малинин возглавляет текущий мужской рейтинг.

Означает ли эта победа, что Илья теперь приберёт к рукам всё мировое одиночное катание? Не факт. В своё время революционером в области четверных прыжков называли Кевина Рейнольдса: канадец стал первым фигуристом в мире, рискнувшим включить два четверных в короткую программу и три — в произвольную.

Однажды Кевин с этим набором справился, благодаря чему обошёл на чемпионате четырёх континентов в 2013-м будущего двукратного олимпийского чемпиона Ханю. Но там японец, в отличие от Рейнольдса, был далёк от своего лучшего состояния: в короткой программе он сделал одинарный лутц вместо тройного, а в произвольной исполнил «бабочку» вместо четверного сальхова и ещё одну на лутце во второй половине программы. Причём даже при таком прокате японец проиграл Рейнольдсу всего 13,48 балла.

Та победа в биографии канадца так и осталась единичной: чтобы бороться за солидные награды, прыжковых качеств откровенно недоставало. А никаких других по большому счёту и не имелось.

Малинин более выразителен, но, несмотря на прыгательную уникальность, катание американца пока ещё остаётся мальчишеским, а не мужским. Единственный его козырь — прыжки. Весьма наглядной в этом плане стала короткая программа в Норвуде: Илья заявил четверные лутц (в каскаде) и тулуп, не справился со вторым прыжком и улетел на четвёртую позицию в том числе и по оценке за компоненты.

По составу участников московский турнир вполне мог бы поспорить с американским, но, к сожалению, в «Мегаспорте» у трёх лидеров российской команды — Дмитрия Алиева, Михаила Коляды и Александра Самарина — не случилось ни одного чистого проката.

Ментальная победа Акатьевой над Валиевой

Выбор претендентки на первую рейтинговую позицию до начала соревнований казался вполне очевидным: Камила Валиева с российской стороны и чемпионка мира Каори Сакамото — с заокеанской. На деле обеих как очно, так и заочно превзошла Софья Акатьева, открывшая свой первый взрослый сезон. В общем зачёте она проиграла Валиевой, но чемпионские баллы здесь достаточно условны: в реальности Камила уступила юной подопечной своего же тренера сразу по нескольким параметрам.

Обе программы Акатьевой воспринимались настолько более интересными по постановке, словно именно на неё, а не на Валиеву, тренерский штаб перед началом сезона примерял мантию примы. Технически Софья противопоставила единственному (с грубым падением) четверному тулупу соперницы тройной аксель и два четверных прыжка и при этом совершенно не уступила Камиле в части катания и презентации. По лёгкости исполнения элементов она тоже выглядела намного убедительнее.

О виртуальной дуэли юной россиянки с Сакамото говорить и вовсе не приходится: японка отработала в Норвуде по максимально высокой планке качества, но по техническому набору достаточно простых по нынешним временам прыжков она воспринимается как человек из прошлой жизни. Это совершенно не должно стать препятствием для того, чтобы Сакамото продолжала побеждать в рамках Гран-при, но не в нашем рейтинге.

Катастрофа призёров Олимпиады

Тарасова и Морозов проиграли произвольную программу дебютантам сезона Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, проиграли катастрофически, и это не фигура речи. Когда спортсмены начинают допускать такое количество совершенно нехарактерных для себя ошибок (в мужском турнире точно таким же выступлением отметился Михаил Коляда), это не поражение, а реальная катастрофа, беда, несчастный случай. В общем зачёте вице-чемпионы ОИ тоже остались вторыми, но это совершенно не отменяет факта, что на текущий момент по классу своего катания Женя с Владимиром представляют недосягаемую для большинства соперников лигу.

Короткую программу фигуристов Ave Maria в очень интересной музыкальной обработке я назвала бы одной из двух абсолютно лучших программ российского турнира (о второй позже). Комплименты в адрес олимпийской произвольной Тарасовой — Морозова уже неоднократно озвучивались, так что обойдёмся без повторений. Хотя, будь у фигуристов больше времени на вхождение в сезон, возможно, им стоило поменять и вторую программу.

Объяснение тут простое: позиция первых всегда сильно обязывает. Очень правильную стратегию в этом отношении занимают российские тренеры по синхронному плаванию, чьи подопечные не потерпели ни одного поражения на ОИ начиная с 2000 года. В понимании синхронисток, эксплуатировать уже отработанные идеи — это признание слабости и, соответственно, шаг назад. И лидер просто не должен без крайней нужды себе это позволять.

Рейтинг спортивных пар — категория, где России можно заведомо записать победы во всех предстоящих турнирах серии. Сравнивать уровень отечественных дуэтов с теми, кому предстоит выступать в международном Гран-при настолько бессмысленно, что этот вид впору вообще убирать из программы, дабы не наносить международному имиджу непоправимый ущерб. Ну а если серьёзно, полагаю, что ни одна из выступающих ныне иностранных пар не пробилась бы в призовую тройку не только во взрослом Гран-при России, но и в юниорском.

Появление новых танцевальных дуэтов



Если перед началом «Золотого конька Москвы» выступления танцоров не вызывали трепета, то после — напротив. Можно смело заявлять, у России на взрослом уровне появились сразу два новых дуэта, за которые не было бы стыдно ни на одном из международных турниров. И это при том, что у обеих пар толком нет никакого серьёзного совместного опыта: Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный объединились лишь весной, а Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол катаются вместе три года, но никогда ещё не выступали во взрослом разряде.

В итоговом протоколе они расположились в указанной выше последовательности, но исполнение произвольного танца учениками Анжелики Крыловой стало более впечатляющим.

Если бы Василиса и Валерий показали свой танец под музыку Вангелиса в менее камерной обстановке (читай: за пределами страны), он наверняка вошёл бы в список лучших постановок сезона: Крыловой удалось найти идеально подходящую паре и совершенно незаезженную музыку и «обвесить» её уникальными авторскими поддержками и множеством иных находок. Так что дебютантам можно смело ставить жирный плюс: в виртуальном сравнении с теми, кто катался за океаном, они перекатали очень и очень многих.

С учётом современных правил танцорам вообще нечасто удаётся представить миру хореографический шедевр. Таким, например, была прошлогодняя «Баядерка» японцев Каны Мурамото и экс-чемпиона мира в одиночном катании Дайсуке Такахаси. Балетный танец пары стал предметом гордости для тренера и постановщика Марины Зуевой, но с исполнением фигуристы подкачали: проиграли второму дуэту страны, не сумели поехать на Олимпиаду, а на чемпионате мира показали лишь 16-й результат.

В Норвуде Мурамото — Такахаси вроде бы должны были обратить на себя внимание, но в техническом плане они уже привычно растеряли уровни сложности — остались шестыми.

Главными действующими лицами американского турнира стали Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бейкер, выигравшие произвольный прокат у долгожителей звёздно-полосатого танцпола Мэдисон Чок — Эвана Бейтса, которых, похоже, сильно обескровила Олимпиада.

Общая победа ушла более опытному дуэту большей частью за выслугу лет: техническая оценка Гавайек — Бейкера оказалась в обоих танцах более высокой. Так что свой рейтинговый плюс, в противовес российскому, эта пара заработала честно.