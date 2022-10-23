Попова: ещё никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой
«Ещё никто из фигуристок не дорос до её уровня. Произвольная программа Валиевой — сильная история для зрителей, судей», — цитирует Попову «Газета.Ru».
По её словам, Камила смогла победить за счёт опыта, скольжения и феноменальной программы.
Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Валиевой на первом этапе Гран-при России.