Попова: ещё никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой

Тренер и хореограф Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Ещё никто из фигуристок не дорос до её уровня. Произвольная программа Валиевой — сильная история для зрителей, судей», — цитирует Попову «Газета.Ru».

По её словам, Камила смогла победить за счёт опыта, скольжения и феноменальной программы.

Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России — «Золотой конёк Москвы». 16-летняя фигуристка по сумме двух программ набрала 244,66 балла. Серебряную медаль выиграла Софья Акатьева (236,68), бронза досталась Анастасии Зининой (200,43).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Валиевой на первом этапе Гран-при России.