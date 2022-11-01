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Лайшев сообщил, что Трусова уже не числится в «Самбо-70»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Александра Трусова больше не числится в этой школе.
Лайшев сообщил, что Трусова уже не числится в «Самбо-70»
  • РИА Новости

«Нет, уже не числится», — цитирует Лайшева «Спорт день за днём».

Напомним, что Трусова в конце сентября перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

18-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль (208,55 балла) на втором этапе Гран-при России в Сочи. Золото выиграла Аделия Петросян (239,31). Серебро досталось Софье Самоделкиной (218,73). 

Ранее Александра Трусова назвала причину неудачи на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

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