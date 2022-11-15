Авербух сообщил, что Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода» после травмы

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода».

«Таня вернулась на съёмочную площадку, сейчас будет пробоваться, раскатываться. Вчера сделали снимок: он ничего криминального не показал», — цитирует Авербуха ТАСС.

Тотьямина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.

Напомним, что Тотьямина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.

Ранее Авербух оценил выступления танцоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.