Узнать больше

Авербух сообщил, что Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода» после травмы

Короткая ссылка
Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода».
Авербух сообщил, что Тотьмянина вернулась к съёмкам «Ледникового периода» после травмы
  • РИА Новости

«Таня вернулась на съёмочную площадку, сейчас будет пробоваться, раскатываться. Вчера сделали снимок: он ничего криминального не показал», — цитирует Авербуха ТАСС.

Тотьямина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.

Напомним, что Тотьямина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.

Ранее Авербух оценил выступления танцоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить